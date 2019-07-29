الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض ياسر محمد الجلاجل متحدثًا رسميًا بالمنطقة.ويأتي قرار التكليف تماشي مع سياسة الهيئة للرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كافة وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الأعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.وأعربت الهيئة عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد ruhpubilc@srca.org.sa.// انتهى //14:29ت م0103