الدمام 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الجبيل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك , وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف المصليات لصلاة العيد والحدائق والمتنزهات وأعمال النظافة والتشجير والإنارة.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام من خلال تكثيف جهودها خصوصًا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ، حيث بدأ قسم صحة البيئة بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، للتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصًا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه العامة.وأشار إلى أن البلدية سوف تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ حرصًا على ظهور المحافظة بحلة جميلة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان المحافظة وزوارها.وبين المهندس الدويش أنه جرى تكليف عدد من أقسام البلدية مثل إدارة الخدمات وصحة البيئة وقسم النظافة وإدارة التشغيل والصيانة والحركة وعدد من الإدارات الأخرى وتكليف موظفين لمتابعة البلاغات وضابط اتصالات للتنسيق مع الدوار الحكومية لمتابعة أي طارئ يستدعي الحاجة ، كما جرى تكليف عدد 9 من مراقبين وأطباء بيطريين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية ومتابعة عملية ذبح الأضاحي، بالإضافة إلى تأهيل بعض الحدائق وتم صيانة ألعاب الأطفال استعداداً لاستقبال الزوار ، لافتًا الانتباه إلى أن جدول عمل المراقبة على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ مستمر.وأبان أن البلدية تركز خلال أيام الإجازة على أهم ما يحتاجه المواطن والمقيم من خدمات، حيث جرى تكوين فريق عمل لخدمة المواطنين، وذلك على فترتين صباحية ومسائية ، منوهاً بالتركيز على نظافة الشوارع الرئيسة والفرعية والساحات العامة وإزالة العوائق التي تشوه المنظر العام للمحافظة.وحذر رئيس بلدية الجبيل من خطر الذبح العشوائي في الأماكن العامة، حاثًا على الذبح في الاماكن المرخصة من أجل سلامة الجميع ، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي.// انتهى //14:29ت م0104