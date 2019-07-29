الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، دورة تدريبية "لمسجلي الأورام "، هدفت إلى تأهيل الكوادر الوطنية من الممارسين الصحيين لتسجيل حالات الأورام في المملكة بكفاءة وجودة عالية بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة التي تشخص مرض السرطان، وذلك لتسجيل حالات الأورام بكفاءة وجودة من خلال تدريبهم على أساسيات تسجيل الأورام وآلية البحث عن المعلومات المتعلقة بمرضى السرطان في سجلات المرضى وتتبع الحالات بالإضافة إلى ترميزها وتحديد مرحلة المرض، وادخال البيانات في نظام التسجيل والتبليغ الالكتروني والتحقق من دقة البيانات بحسب السياسات المعترف بها عالمياً.وأكد المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر، على أهمية تدريب مسجلي الأورام في المستشفيات والمراكز التي تقدم الرعاية لمرضى الأورام في المملكة على مهارات استخلاص بيانات الأورام من السجلات الطبية والمصادر الأخرى، وكذلك على فهم أساسيات الترميز الطبي والتصنيف الخاص بالأورام وأساسيات مراجعه جودة وصحه البيانات وعمل التقارير الدورية مما يساعد صناع القرار والسياسات الصحية على توجيه الموارد والخدمات الصحية حسب الأولوية المبنية على شواهد وأسس علمية وإعداد العديد من البرامج التدريبية في مجال أساسيات تسجيل الأورام ونظام الترميز الطبي الخاص بالأورام، وكيفية استخدام الأنظمة التي تدعم التسجيل والتبليغ عن الحالات.وأضاف المهندس هاشم أن إصدار تقارير موثقة ودقيقة عن معدلات انخفاض أو زيادة حالات السرطان، وأنواع المرض الأكثر شيوعاً في المملكة بأيدي كوادر وطنية مؤهلة لتسجيل الأورام في القطاعات الصحية يدعم الأبحاث الصحية في هذا المجال.// انتهى //14:31ت م0106