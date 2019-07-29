إسلام آباد 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.16% أي ما يعادل 369 نقطة، وأقفل عند مستوى 31734 نقطة.وبلغ حجم التداول 37374980 سهماً نفذت في 291 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 62 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 214 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.وسيطرت أسهم شركات الإسمنت وقطاع البناء والطاقة وشركات توليد وإمدادات الكهرباء على التداول الإيجابي.// انتهى //15:58ت م0146