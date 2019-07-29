عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك الأردن في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
نيوم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه جلالته عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.
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15:59ت م
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