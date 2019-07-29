بغداد 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشرسوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.53% , متوقفاً عند 484.23 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 15 شركة, وارتفاع أسهم 3 شركات, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 810,072,610 أسهم, بقيمة 922,606,639 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 344 صفقة, شملت 30 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //15:59ت م0148