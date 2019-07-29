مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنفذت إدارة التشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين اليوم, تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية, وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1440هـ.وقد تم إجراء التجربة بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة وإدارة السلامة بالرئاسة والشركة السعودية للكهرباء.وأشار مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس عمار بن محمد الأحمدي إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام.ولفت الأحمدي الانتباه إلى أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، الذي بدوره يقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي ويصدر أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.وذكر الأحمدي أن الرئاسة وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحرص على التأكد من الجاهزية التامة للتغذية الاحتياطية للمسجد الحرام بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الذي جاء بشأن وضع جدولة عند إجراء التجارب الروتينية وإشعار الجهات المختصة والمعنية بذلك.// انتهى //16:00ت م0152