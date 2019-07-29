تبوك 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسيشارك 1500 متطوع ومتطوعة في تقديم المساعدة والعون لزوار مهرجان الورد والفاكهة في تبوك الذي تستمر فعالياته لهذه الأيام.وأوضح المدير التنفيذي المكلف لجمعية تبوك للعمل التطوعي مشاري المعلوي أن الفرق التطوعية تعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي في منطقة تبوك، مشيراً إلى أن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع منظم المهرجان لهذا العام بهدف توفير فرصة تطوعية للراغبين من أعضاء فريق "فرحة" التطوعي للمشاركة في التوجيه والإرشاد لضيوف تبوك والمهرجان.وأفاد بأن الفرق التطوعية تعمل على تفعيل مبادرة الأولوية كإحدى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشمل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة الحامل، والمرأة المرضع بمشاركة 1500 متطوع ومتطوعة، وبمعدل تواجد لـ 150منهم باليوم الواحد.وأفاد عن مشاركة 20 متطوعة من فريق "فزعة" من الممرضات الحاصلات على دورات إسعافات أولية من الهلال الأحمر للإشراف المباشر على الحالات الصحية، ودورهن في مباشرة عدد من الحالات الصحية كهبوط السكر والضغط والجروح السطحية البسيطة وبعض حالات ضيق التنفس.// انتهى //16:01ت م0155