المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسدشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري اليوم, حملة "كتاب لكل زائر" , وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر وسام فخر لنا.وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي رشيد بن مسعد الرفيعي أن الحملة هي مبادرة من مكتبة المسجد النبوي لنشر العلم للزوار وتثقيفهم وتقديم الهدايا لهم عبارة عن حقيبة تشتمل على إصدار رقمي يحتوي على 53 ترجمة لمعاني القراّن الكريم للتحميل المجاني ، وإصدار رقمي يحتوي على أكثر من 200 كتاب من مطبوعات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وأيضًا إصدار فهارس الكتب وفلم وثائقي عن المكتبة والمخطوطات مدعم بلغة الاشارة ، كما احتوت على إصدار الكتب الستة في الحديث للتحميل المجاني وتستهدف أكثر من 8 لغات لخدمة زائري المسجد النبوي.// انتهى //16:04ت م0159