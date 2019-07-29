جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسإعداد / علي عسيريتصوير / عمر أبو سيفوصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أولى رحلات طلائع حجاج بيت الله الحرام من الجمهورية التونسية الشقيقة من خلال مبادرة طريق مكة.وأوضح المدير العام للخطوط التونسية في المملكة سليم الرزق أن مبادرة طريق مكة من الخطوات التي سهلت على الحجاج وقلصت بشكل كبير من إجراءات سفر الحجاج في تونس، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية على ما قدمته المبادرة من خدمات جليلة للحجاج التونسيين.من جانبه قال مندوب الخدمات الوطنية التونسية من الجمهورية التونسية محمد ماجري : إننا نرحب بانضمام تونس إلى الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة التي سهلت على الحجاج التونسيين وقت إجراءات سفرهم إلى المملكة بطريقة منظمة وأسهمت في راحتهم أثناء السفر.وقدم شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، لاسيما خدمة حجاج بيت الله الحرام، داعيًا الله العلي القدير أن يجعل ما قُدم لضيوف الرحمن في موازين أعمالهما.والتقت "واس" عددا من الحجاج التونسيين في صالة القدوم وعبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من خدمات تقدم لهم ، مشيدين بمبادرة طريق مكة التي سهلت طريقهم ووصولهم إلى المملكة دون أي عناء أو تعب.وأعرب الحاج كريم الهمامي عن فرحته بوصوله إلى المملكة استعدادًا لأداء مناسك الحج وقال :"إن سهولة وسلاسة الرحلة من السفر إلى الوصول من خلال ما قدمت مبادرة طريق مكة تنم عن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تطوير خدمات ضيوف الرحمن".وقدم الحاج فوزي الشيبي شكره للقائمين على عمل مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي في تونس، وأثنى على خدمات سير الرحلة من تونس حتى صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ، فيما بين الحاج بربي بشير أن المبادرة من الأعمال الحسنة التي قدمتها المملكة ضمن حزمة من الأعمال من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //17:09ت م0175