الطائف 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسدشن محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي أمس, مهرجان العسل الأول الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ويستمر 4 أيام، بحضور مديري الإدارات الحكومية والأهلية وعدد من شيوخ القبائل والأهالي والزوار, وذلك في المركز الحضاري.وتجول المحافظ في أجنحة المعرض, واطلع على المنتجات المعروضة للعسل بنوعيه السائل والشمع التي كان من أبرزها عسل السدرة، والسمرة، والطلح، والصيفي التي تشتهر بها محافظة ميسان.بعدها بدأ الحفل الخطابي، المتضمن عدد من الفقرات والكلمات، وأوبريت مهرجان العسل الأول الرسمي.وفي ختام الحفل كرم محافظ ميسان، مناحل العسل المشاركة في المهرجان التي تضمنت مشاركة مناحل عوض بن ثويب الحارثي لأبناء شهداء الواجب بميسان.// انتهى //17:09ت م0176