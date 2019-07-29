الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسعقد الفريق المختص بتوافق أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اليوم, اجتماعه الثالث، بمشاركة وفود متخصصة من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ووفد من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة, وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و المتعلقة بالقيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول المجلس، التي تأتي ضمن محاور التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون.// انتهى //17:10ت م0177