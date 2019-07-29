الدمام 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنفذت غرفة الشرقية اليوم، البرنامج الثالث ضمن النسخة الثانية من المبادرة المجانية بعنوان "الاحترافية في خدمة العملاء" المخصص للرجال، وذلك في مقر الغرفة الرئيس.وتناول البرنامج الذي يستمر يومين ويمنح المتدرب فيها شهادة اجتياز عددًا من المحاور أبرزها تعريف المتدربين بأفضل الممارسات في خدمة العملاء، والمهارات الشخصية، والخدمة الاحترافية، وتطوير رؤية واستراتيجية شاملة ومميزة لدى المتدربين حول خدمة العملاء، والنماذج العالمية في التغيير وعلاقتها بخدمة العملاء.وتطرق البرنامج إلى موضوع التحول الإيجابي والتعامل مع التحديات، والوعي بأهمية احترافية الخدمة لدى المسؤول والموظف والعميل، والقدرة على تقديم خدمة احترافية لدى الموظف، والتعزيز والاستمرارية في تقديم خدمة احترافية لدى المسؤول والموظف.// انتهى //17:10ت م0178