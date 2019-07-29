اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.61% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 827.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 46 ألفاً و430 سهماً بقيمة 159 ألفاً و325 دولاراً نفذت خلال 29 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و199 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و330 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:21ت م
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