بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.61% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 827.04 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 46 ألفاً و430 سهماً بقيمة 159 ألفاً و325 دولاراً نفذت خلال 29 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و199 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و330 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:21ت م0180