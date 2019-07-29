عرعر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واسوزع مشروع حفظ النعمة بجمعية ساعد الخيرية بعرعر خلال الثلاثة أيام الماضية 215 وجبة عشاء من فائض ولائم المناسبات العامة الخاصة عبر المطبخ الخيري ومركبات مجهزة لإعادة فرزه وتغليفه بمشاركة 12 متطوعاً وتوزيعه على المحتاجين.وأوضح المشروع أن عدد المناسبات التي تم جمع فائض الطعام منها بلغ 13 مناسبة بوزن إجمالي بلغ 63.09 كجم , مشيراً إلى أهمية الترشيد بالطعام , مبين أن استقبال فائض الأطعمة متاح على مدار الأسبوع في فترتين؛ الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً ، والفترة الثانية من الساعة الـثامنة مساء وحتى الـ 11 ليلاً.// انتهى //17:21ت م0181