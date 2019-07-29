الأحساء 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واساختتمت جمعية العيون الخيرية، أمس، حملة التبرع بالدم التاسعة التي نظمتها بالتعاون مع مستشفى مدينة العيون العام، تحت إشراف إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الأحساء.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية صالح أحمد الماضي، أن الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام حظيت بمشاركة 480 متبرعاً بالدم من الجنيسين، منوهاً عن اعتزاز الجمعية لاحتضان هذه الحملة التي لها الأثر الكبير في الإسهام بدعم بنوك الدم بمحافظة الأحساء.//انتهى//17:21ت م0182