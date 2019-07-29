الكويت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور الكويت حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث التنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:25ت م0184