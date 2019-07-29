مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة بسعة 228 سريرًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم، اعتبارًا من اليوم الخامس وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة وعلى مدار 24 ساعة.وأعد المستشفى خطة متكاملة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية لحجاج بيت الله الحرام،وبلغ عدد المكلفين بالعمل خلال موسم الحج(1180) مكلفا من مختلف التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، كما تركز الخطة على تدعيم كامل الطاقات الآلية والبشرية والطبية والسريرية، وتدعيم القوى العاملة بالمستشفى مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والعناية المركزة و الكلية الصناعية مع زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً على فترتين بدلاً من 8 ساعات مع الاستعانة بأطباء وتمريض زائرين( لوكم ) بالإضافة إلى فتح قسم للمتحسنين بسعة 24 سريرا .كما ستعمل خلال موسم الحج ( 5 ) عيادات تخصيصه وهي الأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والكسور، وتخطيط المخ، بالإضافة إلى عيادة الضماد ، فيما سيقوم قسم العمليات بإجراء عمليات الجراحة العامة والمناظير، وعمليات المخ والأعصاب، وعمليات العظام ، وعمليات الطوارئ لجميع التخصصات ، إضافة إلى عمليات اليوم الواحد.ويضم قسم الطوارئ (54) سريراً ، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة لمرضى الكلية الصناعية ( 28 ) سريراً، كما بلغ عدد الاسرة المخصصة لمرضى العناية المركزة (36) سريراً، فيما يوفر المختبر وبنك الدم الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة،و ستتولى إدارة الاسرة مهمة توفير الاسرة للمرضى إضافة إلى تسهيل خروج المرضى المتحسنين.كما تضمنت الخطة تجهيز قافلة طبية تقوم بتصعيد الحجاج المنومين بالمستشفى إلى مشعر عرفات لاستكمال مناسك الحج يرافقهم فريق طبي وتمريضي لمتابعة حالتهم الصحية.// انتهى //17:31ت م0185