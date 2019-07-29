مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستفقدت مشرفة العموم بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالرياض فاطمة الخويطر أمس، عدداً من مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب والابتعاث "بنات" في مكة المكرمة، ترافقها مديرة إدارة تدريب مكة "بنات" الدكتورة جميلة الرويثي، ومديرة المركز الأول منى الجودي، ومديرة مركز تدريب القيادات بدرية الحازمي.وثمَّنت الخويطر إنجازات وجهود إدارة التدريب, مشيرة إلى أن البرامج الصيفية وجدت قيادة فاعلة متجددة مؤمنة بأهدافها وفريق عمل متكاملاً يسير نحو الأهداف العليا.وبينت أن البرامج التدريبية تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية اللاتي التحقن بالبرامج التدريبية من داخل مكة ومن الإدارات التعليمية الأخرى، وبلغ عدد المسجلات في برامج الأسبوع الرابع 410 متدربات, بينما تنوعت البرامج مابين برامج تقنية وتثقيفية وعلمية وميدانية، بحيث تلبي رغبات جميع الراغبات في التدريب الصيفي سعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتجويد نواتج التعلم.// انتهى //17:31ت م0186