الكويت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //17:33ت م0188