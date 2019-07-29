الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتم المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين مشاركته في بطولة الحسن الدولية في الأردن بحصوله على 4 ميداليات بعد أن أضاف لاعبوه 3 ميداليات "ذهبية وفضيتان" أمس في آخر أيام البطولة .وحقق اللاعب محمد صلاح الغنام الميدالية الذهبية لوزن 65 كجم ، ونال لؤي سعيد غانم الميدالية الفضية لوزن تحت 49 كجم ، وحقق زميله محمد علي مداوي الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كجم ، لتضاف إلى الميدالية البرونزية التي حققتها أبرار بخاري في أول أيام البطولة لوزن تحت ٥٧ كجم.//انتهى //18:19ت م0201