الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسفتح الاتحاد السعودي لكرة اليد متمثلاً في لجنة المسابقات بحضور رئيس الاتحاد محمد المنيع ، مظاريف العروض المقدمة للاعبين الطالبين الانتقال بنظامي 28 و32 سنة،اليوم في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.وكانت العروض الأعلى بتقدم نادي الوحدة بطلب انتقال اللاعبان مهدي آل سالم وعبد الله حماد من نادي النور ، بينما تقدم ناديي الأهلي والعدالة بطلب انتقال اللاعب يوسف الطويل من الصفا وتم استبعاد العدالة من المنافسة بسبب عدم استيفاء الشروط ، وسوف يتم إعطاء الأندية الأساسية لكل لاعب مهلة لمدة ثلاثة أيام لتعويض اللاعب بنسبة 30٪ من قيمة العرض وفقاً للنظام في حال رغبة النادي الأساسي ببقاء اللاعب.وفيما يتعلق بنظام الانتقال للاعبين فوق 32 سنة، فقد وقع كل من اللاعبين محمد آل سالم من نادي النور وحسين المحسن من نادي المحيط مع نادي الوحدة، ووقع نادي الجزيرة مع اللاعب جاسم الحداد قادماً من النور ، ووقع نادي القارة مع اللاعب وجدي الحمد منتقلاً من الجيل ، وسيتم اتخاذ عقوبة ضد لاعب النور فتحي الخضيمي بسبب توقيعه مع ناديين هما القادسية والجزيرة .ولم تقدم عروض انتقال للاعبين حسن الخضراوي من مضر يحيى عجاج وحسين الحنابي من الصفا .يذكر أنه سيتم اعتماد تسجيل اللاعبين المنتقلين وفقاً للنظامين خلال الفترة من الخميس 1 اغسطس حتى الاثنين 5 اغسطس .//انتهى//18:19ت م0202