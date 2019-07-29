الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب المكونة من اللاعبين عبدالله الحارثي ، معاذ الغامدي و نواف الغامدي و أحمد باشهاب بقيادة مدرب المنتخب عمار عوض والمدرب يوسف الغامدي للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب التي ستقام في مدينة دينبرو خلال الفترة ٣١ / ٧ / - ٣ / ٨ / ٢٠١٩واستعد أخضر الريشة للبطولة بشكل مكثف عبر اقامته معسكراً تدريبياًخارجياً استمر لمدة ٣٠ يوما في ماليزيا التي تعد أحد أبرز الدول المتقدمة باللعبة و المتخصصة ببرامج التدريب و التطويرو استهدف المعسكر التركيز على تكثيف التدريبات و تطوير مستويات الأداء بجانب استكشاف أبرز الأخطاء و الصعوبات و العمل على تصحيحها و تجاوزهاالجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعد أحد المشاركات المهمة للأخضر هذا العام التي يسعى من خلالها للتقدم بتصنيفه الدولي لمنافستي الزوجي و الفردي بجانب اكتساب الخبرة .// انتهى //18:20ت م0203