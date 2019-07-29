رياضي / المنتخب السعودي للريشة الطائرة يشارك في بطولة أوكرانيا الدولية
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
غادرت بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب المكونة من اللاعبين عبدالله الحارثي ، معاذ الغامدي و نواف الغامدي و أحمد باشهاب بقيادة مدرب المنتخب عمار عوض والمدرب يوسف الغامدي للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب التي ستقام في مدينة دينبرو خلال الفترة ٣١ / ٧ / - ٣ / ٨ / ٢٠١٩
واستعد أخضر الريشة للبطولة بشكل مكثف عبر اقامته معسكراً تدريبياًخارجياً استمر لمدة ٣٠ يوما في ماليزيا التي تعد أحد أبرز الدول المتقدمة باللعبة و المتخصصة ببرامج التدريب و التطوير
و استهدف المعسكر التركيز على تكثيف التدريبات و تطوير مستويات الأداء بجانب استكشاف أبرز الأخطاء و الصعوبات و العمل على تصحيحها و تجاوزها
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعد أحد المشاركات المهمة للأخضر هذا العام التي يسعى من خلالها للتقدم بتصنيفه الدولي لمنافستي الزوجي و الفردي بجانب اكتساب الخبرة .
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18:20ت م
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