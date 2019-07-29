القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة جلسة مباحثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات أن الرئيس السيسي أكد الحرص على استمرار التشاور ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على شتى الأصعدة، مثمنًا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن العاهل الأردني أعرب من جانبه عن التطلع لمواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين، مشيدًا بدور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مطلع شهر يوليو الجاري برئاسة رئيسي وزراء الدولتين، إضافة إلى استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، واستعرضا الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خاصة في كلّ من سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول وصولاً إلى تسوية سياسية توقف العنف وتحسن الأوضاع الإنسانية، بهدف إنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.// انتهى //18:31ت م0205