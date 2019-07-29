الخرطوم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب وصوله: إن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك والتشاور المستمر بين البلدين، مشيرا إلى أنه قدم تنويرا حول ما يجري بالبلاد خاصة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة وبعض الأطراف السودانية.وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه تم الاتفاق مع الرئيس المصري حول مصالح شعبي البلدين، لافتًا النظر إلى ان الرئيس السيسي أكد وقوف بلاده مع الشعب السوداني خلال الظروف التي يمر بها السودان.وقال دقلو: إن الرئيس المصري أكد تنفيذ كل التزاماته تجاه السودان خاصة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشروعات المشتركة بين السودان ومصر.// انتهى //18:31ت م0206