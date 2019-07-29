الأمم المتحدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن حزنه لفقدان الأرواح وتدمير الممتلكات الناجمَين عن الانهيارات الأرضية التي وقعت مؤخراً في مقاطعة "غوي تجو" بالصين.ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في بيان اليوم - ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بعمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الحكومة الصينية، حيث تستمر الأمطار الغزيرة التي أسهمت في الانهيارات الأرضية في الانهمار.وأكد دوجاريك على لسان الأمين العام أنه إذا لزم الأمر فإن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في هذه الجهود، مشيراً إلى أنه بحسب التقارير الصحفية قد قتل 38 شخصًا وما زال 13 آخرون في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي وقع يوم الثلاثاء الماضي في مقاطعة "غوي تجو" جنوب غرب الصين، مما أدى إلى طمر 21 منزلا.وقدم دوجاريك باسم الأمين العام خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //18:31ت م0207