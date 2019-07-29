بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساستقبل وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اليوم في بيروت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، يرافقها وفد إداري من لجنة المال في الكونجرس الأمريكي.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين كما تمَّ الاطلاع على حاجات الجيش اللبناني والتداول في موضوع الهبات والتجهيزات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للبنان، خاصة للأفواج المنتشرة على الحدود، مع التشديد على ضرورة مواصلة هذا الدعم.// انتهى //18:44ت م0208