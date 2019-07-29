سكاكا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسيسابق أطفال منطقة الجوف الشباب والشابات بالأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف, والذي يعمل على خدمة حجاج القادمين عن طريق البر .وتشارك فخر وبسمة وكادي جمعية سبتا للعلاج الطبيعي بالجوف في تقديم الخدمات يستقبلون الحجاج بالحلويات ويرحبون بهم, في منظر أبهج الحجاج الذين شاهدوا السعوديين بمختلف أعمارهم يقدمون خدماتهم ويتنافسون على ذلك.تقول رئيسة جمعية سبتا بالجوف ملاك فايز الرويلي يشاركنا مجموعة من الأطفال يرحبون بالحجاج ويعرضون خدمات الجمعية عليهم, ويستقبلونهم بالحلوى, وأشارت إلى أن هذه التجربة كانت مميزة وانعكست على الحجاج بفرح واسع لمشاركة الأطفال, وأكدت أن هذه الأعمال تزرع روح المبادرة في أنفس الأطفال وتحيي بهم هذا الشرف العظيم الذي نفتخر كسعوديين أن حبانا الله بهذه المهمة المباركة على نهج دولتنا حفظها الله بخدمة ضيوف بيت الله الحرام .وتشارك الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع منطقة الجوف في تقديم خدماتها للحجاج الوافدين عبر مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم في منطقة الجوف وذلك للعام الثاني على التوالي بعيادة متخصصة لأخصائيي العلاج الطبيعي مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة .وبينت الرويلي بأنه تم استقبال وعلاج حالات متنوعة منها خشونة المفاصل و الآم أسفل الظهر وحالات الانزلاق الغضروفي, وايضاً الكتف المتجمد وتم توزيع كتيب توعوي يحتوي على إرشادات صحية في الحج والعمرة لتوعية الحجاج لينعمون بحج آمن خال من الأصابات ويعد هذا الكتيب أول إصدارات الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع الجوف .وأضافت الرويلي أن عدد المشاركين 5 متطوعين و 4 متطوعات وعدد الحالات اليومية تمت مباشرتها بجلسات علاج طبيعي 22 حالة والحالات التي تم تقديم لها ارشادات صحية كانت لمجموعات كبيرة من الحجاج في مقر الخيمة النسائية و ايضاً في الركن التثقيفي وحالات استشارات طبية 45 حالة .// انتهى //18:51ت م0213