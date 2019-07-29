واشنطن 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم منخفضاً، في بداية خافتة لأسبوع من المرجح أن تطغى عليه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ودفعة من نتائج أرباح شركات التكنولوجيا التي ستختبر مجددًا تأثير مخاوف التجارة على النمو العالمي.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.21 % عند الافتتاح ليصل إلى 27192.24 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما يعادل 0.05 % إلى 3024.47 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 5.11 نقاط أو 0.06 % إلى 8325.10 نقطة.// انتهى //19:16ت م0217