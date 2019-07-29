بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه الللبنانية منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 110 أمتار لمدة 3 دقائق، وعمل أحد عناصره على رمي قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.كما أشار البيان إلى أن زورقًا مماثلاً أقدم على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 90 متراً لمدة 10 دقائق، وعمل أحد عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل البقعة المذكورة.وأوضح البيان أنه جرت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفل".// انتهـى //19:18ت م0218