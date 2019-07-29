سكاكا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسنجح مهرجان الفاكهة بطبرجل في بيع أكثر من 50 طن من الفاكهة المعروضة ليلة افتتاح المهرجان , حيث بين الرئيس التنفيذي سلمان الدعيجاء أنه بلغت قيمتها بأكثر من 200 ألف ريال.وأكد الدعيجاء نفاذ كميات كبيرة جرى بيعها على زوار المهرجان, بالإضافة لبعض التعاقدات التي تمت من المزارعين مباشرة مع مستثمرين سوق الفواكه بالمناطق المجاورة.وذكر بعض العارضين من المزارعين في مهرجان الفاكهة أنهم لم يتوقعوا هذا الإقبال الكبير من زوار المهرجان بنسخته الأولى وكمية الشراء لمنتجاتهم من الفاكهة, وحدد المزارعون العنب والتين والخوخ واللوز بأنها أكثر المنتجات شراءً من قبل الزوار.فيما أكد عدد كبير من زوار ليلة افتتاح مهرجان الفاكهة بطبرجل قوة انطلاقة المهرجان من خلال مشاهداتهم لكثرة الزوار وتوفر عناصر جذبهم بفعاليات وعروض مميزة جعلت منه وجهة لكثير من الأسر.ولم يخفي الزوار إعجابهم بأجنحة الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان وهي تضم أكثر من 60 جناح للمشغولات اليدوية والسجاد والسدو ، بالإضافة لأكثر من 30 جناح يحوي مأكولات شعبية ومنتجات فواكه.// انتهى //19:19ت م0219