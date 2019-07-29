السيح 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتمت بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج فعاليات البرنامج الصيفي للغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية ، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأوضح عميد السنة التحضيرية المكلف الدكتور فهد العلوي أن البرنامج تواصل على مدى أربعة أسابيع ، ويهدف إلى تعزيز مهارات طلاب الثانوية العامة في اللغة الإنجليزية وتشمل مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة ، بمشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين.وأكد الدكتور العلوي ان جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ترحب بالشراكة مع كافة القطاعات التعليمية لتنفيذ مختلف البرامج والفعاليات النافعة للطلاب والطالبات والمجتمع المحلي.// انتهى //19:30ت م0221