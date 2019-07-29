تعـز 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني مناطق جديدة جنوب شرق مديرية ماوية بمحافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.وقال مدير مديرية ماوية عبد الجبار الصراري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن قوات من الجيش الوطني القادمة من مديرية الحشاء بمحافظة الضالع التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الأزارق وعزلتي باهر ومقيلان والهيت, وحررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق وأهمها "شوكان" وجبل "ذيب" ، مما اضطر ميليشيا الحوثي إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة".وأشار الصراري إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.// انتهى //19:51ت م0224