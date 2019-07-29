مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسوفرت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام بالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر, أكثر من مليون نسخة للعديد من المطبوعات التوعوية والإرشادية وبعدة لغات تهتم بمناسك الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة، وكذلك كتاب العشر الأخير ويحوي تفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وبعض الأحكام الفقهية والمسائل العقدية وقامت بطباعة عدد من الإصدارات التوعوية التي من إعداد القسم العلمي بإدارة الهيئة.وأوضح فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية متمثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام تخطو خطوات مقننة وبجدولة لتقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن، وإثرائهم ثقافياً ومعرفياً خلال هذا الموسم، حيث يتوافد إليه ملايين الحجاج راجين عفو الله وأن يتقبل حجهم وسعيهم، سائلاً الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكورا في ظل الرعاية الكريمة والعناية المباركة من ولاة الأمر - حفظهم الله -وإشراف ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لأعمال إدارة الهيئة بالمسجد الحرام .// انتهى //20:47ت م0233