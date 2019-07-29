المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليه 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة " أحياها "، اليوم الحفل الختامي لفعالية بسمة حياة للأطفال محاربي السرطان، الذي يعد إحدى مبادرات شركة طيبة للاستثمار في المسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات خير أمة .وأوضح مدير الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان " أحياها " باسم بن غيث الجهني أن الفعالية التي استمرت أربعة أيام، استضيف خلالها المرضى مع أسرهم في منتجع آراك طيبة بمدينة ينبع لمدة يومين، تخللها جولة تعريفية على مدينة ينبع والتمتع برحلة بحرية, مشيرًا إلى أن إدارة خدمة المجتمع بالهيئة الملكية بينبع استضافت كذلك المرضى وقامت بتنظيم بعض الأنشطة الترفيهية، التي عادوا بعدها إلى المدينة المنورة حيث استضيفوا في فندق العقيق ميلينيوم وعمل رحلة سياحية بالباص السياحي وإطلاعهم على معالم المدينة المنورة.ووجه الجهني الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة والمتعاونة والتطوعية، والمشاركين والإعلاميين المرافقين للفعالية، على جهودهم في إنجاح هذه الفعالية التي كان لها الأثر الكبير والواضح على الأطفال وأسرهم، آملاً أن تعاد مثل هذه الفعاليات مستقبلاً لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية .// انتهى //21:01ت م0235