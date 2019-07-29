سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي بالممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
الاثنين 1440/11/26 هـ الموافق 2019/07/29 م واس
موسكو 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التي تزور روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا الوضع في العراق وآفاق التنمية في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتقديم المساعدة للسلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة اقتصاد البلاد ومكافحة الإرهاب.
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