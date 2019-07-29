موسكو 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التي تزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا الوضع في العراق وآفاق التنمية في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتقديم المساعدة للسلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة اقتصاد البلاد ومكافحة الإرهاب.// انتهى //21:05ت م0236