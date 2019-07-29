روما 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأسفرت قرعة الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم التي أجريت اليوم الاثنين عن مباراتي قمة مبكرة في البطولة، حيث يصطدم يوفنتوس حامل اللقب بوصيفه نابولي، ويلتقي روما بجاره لاتسيو في المرحلة الثانية من مباريات البطولة.ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة على الأقل من الناحية النظرية ، حيث يحل ضيفا على بارما في المرحلة الأولى من المسابقة، فيما يستضيف نابولي في المرحلة الثانية من المسابقة.وتشهد المرحلة الثانية ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما كما تشهد المرحلة الرابعة للبطولة لقاء ديربي آخر بين ميلان وإنتر ميلان .وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2019 / 2020 في 24 أغسطس المقبل على أن تختتم فعاليات البطولة في 24 مايو 2020 .// انتهى //21:45ت م0239