رفحاء 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة "كسوة العيد للأيتام " وذلك للمستفيدين البالغ عددهم 645 يتيمًا ويتيمة بالإضافة لأمهاتهم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية مشاري حماد الشمري أن الحملة تهدف إلى توفير قيمة كسوة العيد للأيتام واليتيمات و أمهات الأيتام في المحافظة و القرى و الهجر التابعة ، متطلعاً لإسهام جميع شرائح المجتمع فيها بما تجود بها أنفسهم .وأكد أن التبرعات لكسوة العيد سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين بعد الانتهاء من الحملة بإذن لله، لمساعدتهم في احتياجات عيد الأضحى المبارك, مبيناً بأنه تم تقسيم قيمة الحملة بحيث يبلغ قيمة سهم الفرد 100 ريال، وسهم لوالديه 200 ريال، وسهم لأسرته بقيمة 300 ريال ، كما تم وضع عداد أسهم يتم تحديثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة حجم المساهمة.وأشار الشمري إلى أنه سيتم استقبال التبرعات عبر الحساب المخصص للجمعية في بنك الراجحي أو التحويل عبر الأيبان من البنوك الأخرى أو عن طريق زيارة مقر الجمعية في محافظة رفحاء .// انتهى //21:47ت م0241