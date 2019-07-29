الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار لتولي تدريب المنتخب الأول .وسيكون المنتخب السعودي الخامس الذي يتولى رونار مسؤولية قيادته ، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات المغرب وزامبيا وأنغولا وكوت ديفوار، وحقق رونار لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.واستطاع رينار كأول مدرب في التاريخ من تحقيق كأس إفريقيا مع منتخبين مختلفين كما نجح بإعادة منتخب المغرب "أسود الأطلس" إلى المونديال في روسيا 2018، وذلك بعد 20 عاماً من الغياب، ونجح بتقديم مستويات قوية في مجموعة صعبة ضمت البرتغال وإسبانيا وإيران، لكن خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، تسبب باستقالته من منصبه .ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة مع منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر سبتمبر المقبل.// انتهى ///21:47ت م0242