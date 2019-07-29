السيح 26 ذو القعدة 1440هـ الموافق 29 يوليو 2019م واسالتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي اليوم رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح .وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك في التطوير والمبادرات وتبادل الخبرات بين مختلف الغرف السعودية.وأكد رئيس مجلس غرفة الخرج أن الغرفة تشارك الغرف السعودية خبراتها وتجاربها للاستفادة من الإمكانات والخبرات في تطوير خدماتها المتواكبه مع المتغيرات ، وتعمل على تنمية القطاعين التجاري والصناعي في مدن ومراكز وقرى الخرج والمحافظات التي تخدمها الغرفة ، وتتواصل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال ممارسة دورها في المسؤولية المجتمعية ، لدعمهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يدعم الاقتصاد ويحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل.// انتهى //21:50ت م0243