الأمم المتحدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساقترح الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى.وأوضح سلامة خلال إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن الخطة تضمنت إعلان هدنة إلى عيد الأضحى المبارك مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفيًا وتبادل رفات الموتى، وعقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بعد الهدنة لدعم وقف الأعمال الحربية، والعمل من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا, وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية، وأن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماعٌ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا.// انتهى //22:12ت م0245