لندن 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة البريطانية الهجوم الذي استهدف أمس مكتب مرشح منصب نائب الرئيس في العاصمة الأفغانية كابول.وأعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى أفغانستان أليسون بليك في بيان اليوم عن إدانة بلادها الشديدة للحادثة، باعثة تعازيها لأسر الضحايا والمصابين.وأبانت أن الحادثة تمثل هجومًا على العملية الديمقراطية في أفغانستان.// انتهى //22:12ت م0246