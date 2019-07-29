جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسوقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء اليوم عقداً استثمارياً في صندوق رأس المال الجريء المؤسس من قبل شركة تأثير المالية وذلك في مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالرياض.ووقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مع الرئيس التنفيذي لشركة تأثير المالية عبدالعزيز العمران بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد .وأوضح المهندس الرشيد أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء ستقوم بالاستثمار في صندوق رأس المال الجريء من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق.وتطمح الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، وسد الفجوات التمويلية، حيث تتضمن برامج الشركة برنامج الاستثمار بالمشاركة مع المستثمرين في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء.تجدر الإشارة إلى أن شركة تأثير المالية التي تم التوقيع معها تعد شركة إدارة أصول واستشارات مرخصة من هيئة السوق المالية وتركز على فرص الاستثمارات البديلة في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق توفير منتجات استثمارية مبتكرة وخدمات مميزة للمؤسسات المحلية والعالمية والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.// انتهى //22:13ت م0247