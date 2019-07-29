القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم بنظيره الإسباني جوزيب بوريل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له بأن شكري أكد تطلع مصر لتعزيز الاستثمارات الإسبانية بمصر، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، مُهنئًا بوريل على ترشيحه مؤخرًا لمنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومُعربًا عن التطلع نحو استمرار الدفع قدمًا بجهود الاتحاد الأوروبي للإسهام الفعّالة في حلحلة مختلف القضايا الدولية.وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الإسباني حرص على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه مختلف القضايا الإقليمية، منوّهًا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //22:37ت م0249