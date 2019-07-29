إسلام آباد 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسجددت باكستان التزامها بمواصلة دورها لتسهيل عملية السلام الأفغانية.وأوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في كلمة ألقاها اليوم بالجمعية الوطنية الباكستانية في إسلام آباد أن التحول في تفكير الولايات المتحدة بشأن القضية الأفغانية، وتأييدها لفكرة الحوار، يدل على اقتناع الجانب الأمريكي برؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي كان يؤكد منذ البداية على أن الحوار هو السبيل الأمثل لضمان الأمن الدائم في أفغانستان، مبينًا أن زيارة عمران خان إلى واشنطن مؤخرًا أسهمت في تحسين العلاقات الثنائية بين باكستان وأمريكا وحل الخلافات بين البلدين.وأشار إلى أن التقارب في وجهات النظر بين باكستان وأمريكا حول أفغانستان يخدم أمن المنطقة.// انتهى //22:47ت م0250