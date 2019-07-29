مأرب 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة اليمن وإسناد العمليات العسكرية، وما يقدمونه من دعم لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتضحياتهم في هذه المعركة المصيرية المشتركة.وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماعه باللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية اليوم أهمية الضبط والربط وتطوير الأداء في الجوانب الإدارية والهيكلية بما يضمن إنجاز المهام ومنع التداخل والازدواج في الاختصاصات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق اللوائح والأنظمة العسكرية.// انتهى //23:03ت م0254