الأمم المتحدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي وقع أمس على المكتب السياسي لمرشح منصب نائب رئيس أفغانستان عمرو الله صالح في كابول.وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان أصدرته اليوم من كابول: إنه لا مكان للعنف في الحملات الانتخابية الرئاسية، بعد ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الهجوم.وجدد البيان تأكيد التزام البعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ودعمها المستمرين لإجراء انتخابات بقيادة أفغانية ومملوكة من أفغانستان، مؤكداً اعترافها بالجهود التي بذلتها هيئات إدارة الانتخابات والحكومة وأصحاب المصلحة لضمان إجراء انتخابات رئاسية شفافة وموثوقة.// انتهى //23:03ت م0255