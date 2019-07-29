السيح 26 ذو القعدة 1440هـ الموافق 29 يوليو 2019م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج غداً برنامجاً تدريبياً لتأهيل المقبلات على الزواج ، وذلك في قاعة الجمعية بمقرها الرئيس بمدينة السيح.‏ويتناول البرنامج الذي تنفذه المدربة ندى العموش الجوانب النفسية للزوجين ، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.ويأتي البرنامج الذي يستمر يومين ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //23:12ت م0259