مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019م واسنفذت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة "تراحم"، اليوم دورة تدريبية للنزلاء حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي، بإشراف باحثين ومختصين من جامعة أم القرى وهم الدكتور عبد العزيز مشرف الشاعر والدكتور محمد علي الغامدي، من الكلية الجامعية بالجموم، قسم علوم الحاسب الآلي.وقدم الباحثون نظاماً مبنياً على تقنية الواقع الافتراضي لتقديم الخدمات الإصلاحية وبرامج إعادة التأهيل العملي للسجناء والمفرج عنهم.وركزت هذه النسخة الابتدائية من النظام على توفير التدريب العملي للسجناء والمفرج عنهم في مهارة الميكانيكا، وتهدف إلى زيادة التحفيز والاهتمام في بيئة تفاعلية فعالة، بالإضافة إلى تنويع واستخدام طرق تدريب حديثة ذات فائدة أكبر.كما أوضح الباحثان أن هذا النظام هو نقطة انطلاقة لتطوير مستقبلي أكبر، حيث سيتم توسيع مجال البحث والتطوير في المستقبل القريب ليشمل برامج تعليمية وتدريبية أكبر تستهدف السجناء والمفرج عنهم.وأضاف الباحثان أيضاً أن من أهم فوائد النظام المطور هو تقليل التكاليف، حيث تعمل هذه التقنية عاى الاستغناء عن العديد من الأدوات والطرق التقليدية المكلفة.من جانبه بين مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش أن البرنامج سيعقد لمدة شهر ويستهدف كمرحلة أولى نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة، وتقوم فلسفة التدريب على هذه التقنية مستقبلاً بالعمل كبديل للآدوات الحادة والمعدات في المعاهد المهنية ومطابخ السجون، وهي تقنية رائدة تواكب التطور التقني بالعالم .وبين الدويش أن هذا البرنامج التدريبي هو تدريب نوعي فريد على مستوى المملكة، ويتعلق باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي في تدريب النزلاء لمواكبة النهضة التقنية العالمية.وأشار مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم وليد الصاعدي إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الاتفاقية اللتي تم توقيعها بين مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل .كما قدم الصاعدي شكره وتقديره للباحثين المختصين ، ولرئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة على الجهود المبذولة لتطوير وتنويع البرامج التدريبية اللتي تهدف لإصلاح وتأهيل النزلاء.// انتهى //23:14ت م0260