لندن 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.03 في المئة ليصل عند مستوى 3523.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر (أي بي إي إكس 35) الأسباني بمقدار 10.10 نقاط ليغلق عند مستوى 9215.40 نقطة.وخسر مؤشر (أي إي إكس) الهولندي 0.53 نقطة ليصل عند مستوى 579.55 نقطة، فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 2.43 نقطة ليصل عند مستوى 12417.47 نقطة.// انتهى //23:17ت م0261